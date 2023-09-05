"جبن وألبان وعصائر".. عبور لاند ترفع أسعار منتجاتها بدءا من اليوم

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، لمصراوي، إن شركة "عبور لاند" للصناعات الغذائية قررت رفع أسعار بعض منتجاتها من الجبن والألبان والعصائر بدءا من اليوم 5 سبتمبر.

كانت آخر زيادة لأسعار منتجات الشركة في منتصف يونيو الماضي، بحسب المنوفي.

وأضاف المنوفي أن الشركة رفعت سعر جبن عبور لاند تتراباك 500 جرام إلى 360 جنيها جملة للكرتونة 12 عبوة لتباع العبوة بنحو 30 جنيها، مقابل 29 جنيها قبل الزيادة.

وأشار إلى أن الشركة رفعت سعر جبن عبور لاند تتراباك بلس 250 جراما إلى 405 جنيهات جملة للكرتونة 27 عبوة لتباع العبوة بنحو 15 جنيها، مقابل 14.5 جنيه قبل الزيادة.

كما رفعت الشركة كرتونة لبن عبور لاند 1 لتر 12 عبوة، إلى 400 جنيه جملة للكرتونة، لتباع العبوة بنحو 33.5 جنيه، مقابل 24 جنيه قبل الزيادة.

وارتفع سعر كرتونة لبن عبور لاند كامل الدسم 200 ملي تحتوي على 27 عبوة إلى 195 جنيها، لتباع العبوة بنحو 7.5 جنيه، مقابل 6 جنيهات.

وزاد سعر "شرنك" عصير عبور لاند 1 لتر 12 عبوة، إلى 205 جنيهات، لتباع العبوة بسعر 17 جنيها، مقابل 14 جنيها قبل الزيادة، كما زاد سعر "شرنك" عصير عبور لاند 200 ملي تحتوي على 27 عبوة، إلى 110 جنيهات لتباع العبوة بنحو 5 جنيهات، مقابل 4 جنيهات قبل الزيادة.

وفيما يلي قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات الشركة مع تطبيق الزيادة الجديدة بدءا من اليوم 5 سبتمبر: