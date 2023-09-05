زيادة أسعار الجبن واللحوم وهبوط الفول السائب بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار اللحوم الطازجة والجبن الأبيض والرومي والمسلى الصناعي واللبن المعبأ اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل انخفضت أسعار زيت عباد الشمس والفول السائب والدواجن.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.41 جنيه، بارتفاع 54 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 38.37 جنيه، بارتفاع 4 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.82 جنيه، بارتفاع 61 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.19 جنيه، بانخفاض 2.12 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 24.12 جنيه، بارتفاع قرشين.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.88 جنيه، بارتفاع 46 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 45.91 جنيه، بانخفاض 58 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 75.17 جنيه، بانخفاض 93 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة):4.64 جنيه، بانخفاض قرش.

كيلو اللحوم الطازجة: 307.96 جنيه، بارتفاع 1.25 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 90.74 جنيه، بانخفاض 3.26 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 24.32 جنيه، بانخفاض 53 قرشا.

كيلو الفول السائب: 38.76 جنيه، بانخفاض 1.22 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 110.53 جنيه، بارتفاع 5.46 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 214.16 جنيه، بارتفاع 19.78 جنيه.

لتر اللبن السائب : 22.27 جنيه، بانخفاض 9 قروش.

كيلو المسلى الصناعي: 63.38 جنيه، بارتفاع جنيهين.

لتر اللبن المعبأ: 29.84 جنيه، بارتفاع 1.13 جنيه.