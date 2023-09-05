انخفاض البوري.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار المكرونة السويسي والسبيط والكاليماري والكابوريا والبوري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 70 و74 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و100 جنيه، بانخفاض 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 185 و285 جنيها، بانخفاض 15 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيهات، بانخفاض 20 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و170 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و100 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات.