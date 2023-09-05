ارتفاع البامية.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الفاصوليا والفلفل الحامي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الباذنجان البلدي والبامية والخيار الصوب.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 6 و9 جنيهات.

البطاطس بين 9.5 جنيه و11 جنيها.

البصل بين 14 و18 جنيها.

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الجزر بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الفاصوليا بين 16 و24 جنيها، بانخفاض جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض جنيه.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 7 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع جنيه.

الخيار البلدي بين 6 و9 جنيهات.

البامية بين 29 و33 جنيها، بارتفاع جنيه.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 7 جنيهات و15 جنيها.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 15 و21 جنيها.

العنب النباتي الأحمر بين 15 و21 جنيها.

المانجو العويس بين 27 و51 جنيها.

المانجو الهندي بين 20 و34 جنيها.

المانجو الزبدية بين 20 و24 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.