أرباح الشرقية للدخان تقفز 90% إلى 7.7 مليار جنيه العام المالي الماضي

كتبت - شيماء حفظي:

قفزت أرباح الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" الصافية خلال العام المالي الماضي بنحو 90% لتصل إلى نحو 7.7 مليار جنيه، حسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء.

وتخلت الحكومة عن حصة الأغلبية في الشركة- مع تراجع حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الحكومية من 50.9% إلى 20.9%- ما يعني أن المساهم الحكومي لم يعد المساهم الأكبر في الشركة، بعد أن باعت حصة 30% من الشرقية لصالح شركة جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية.

وارتفع صافي إيرادات الشركة خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي بنسبة 5% على أساس سنوي، لتسجل 18 مليار جنيه مقابل 17,1 مليار جنيه العام المالي السابق.

أما عن الأداء التشغيلي، نجحت الشركة في تحقيق إجمالي مبيعات (شاملة الضرائب) قدره 66 مليار جنيه، وارتفعت مبيعات السجائر المحلية بمقدار 13% على أساس سنوي حيث سجلت الشركة من قطاع السجائر المحلية مبيعات وصلت إلى 16,5 مليار جنيه مقارنة بـ 14,5 مليار جنيه خلال العام الماضي، وزيادة في مبيعات منتجات المعسلات بمقدار 52% أيضا على أساس سنوي ليسجل مبيعات بقيمة 203 مليون جنيه مصري مقارنة بـ 133 مليون جنيه في العام الماضي.