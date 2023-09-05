انخفاض أسعار الحديد في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 34984 جنيها، بانخفاض 80 جنيها.

سعر طن حديد عز: 35808 جنيهات، بانخفاض 373 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1935 جنيها، بانخفاض نحو 13 جنيها.