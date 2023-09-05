سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يتراجع مع بداية التعاملات
كتبت- دينا خالد:
انخفض سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، وتراجع الجرام 10 جنيهات مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس.
أسعار الذهب اليوم
انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1467 جنيها للجرام.
وسجل الذهب عيار 18 نحو 1886 جنيها للجرام.
وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 2200 جنيه للجرام.
وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2514 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب
انخفض سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.
سعر الذهب عالميا
سجل سعر الذهب عالميا نحو 1935.5 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بتراجع 7.18 دولار بنسبة 0.37% مقارنة بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب
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