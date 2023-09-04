بعد دخول الشركة الإماراتية.. من يقود سوق السجائر في مصر؟

كتبت- شيماء حفظي:

أصبحت شركة جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية، لاعبا جديدا في سوق السجائر في مصر بعد استحواذها على حصة 30% من الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني".

وتخلت الحكومة عن حصة الأغلبية في الشركة- مع تراجع حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الحكومية من 50.9% إلى 20.9%- ما يعني أن المساهم الحكومي لم يعد المساهم الأكبر في الشركة.

كم لاعب في سوق السجائر؟

الشرقية للدخان

منذ تأسيسها عام 1920 فالشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" هي المصنع الوحيد للسجائر الشعبية "كليوباترا" والمعسل، بينما كانت تصنع السجائر الفاخرة لصالح شركات أخرى.

وتبيع الشركة منتجاتها في السوق المحلي والخارجي، كما تقوم بنشاط التصنيع للغير، وذلك قبل أن تحصل شركة فيليب موريس على رخصة جديدة للتصنيع لتبدأ تصنيع منتجاتها تحت اسم شركة جديدة.

كانت الشركة الشرقية، مملوكة بالكامل للحكومة قبل طرحها في البورصة في سبتمبر 1995، لكن ظلت الحكومة مالكة للحصة الغالبة، حتى وضعتها الحكومة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تستهدف منه جمع تدفقات دولارية لحل الأزمة التي تمر بها البلاد.

وفي مارس 2019، استحوذ رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، وعدد من المستثمرين السعوديين، على نسبة من أسهم الشركة حينما باعت منها 4.5% من خلال الطرح الخاص الذي استحوذ عليه مستثمرون أجانب، بقيمة 1.7 مليار جنيه.

وحسبما أُعلن حينها "فإن رجل الأعمال محمد العبار ومستثمرين سعوديين استثمروا أكثر من 400 مليون جنيه في شراء أكثر من 25% من الطرح الخاص والذي بلغ 4.275% من إجمالي أسهم الشرقية للدخان".

وهذا الشهر، تلقت الحكومة عروضا من شركات عاملة في السوق المحلي، للاستحواذ على الحصة، لكنها فضلت بيعها للشركة الإماراتية لتصبح جلوبال للاستثمار مالكة لـ 30% من الشركة الشرقية، والحكومة ممثلة في القابضة الكيماوية مالكة لنحو 21%.

المتحدة للتبغ

حصلت المتحدة للتبغ، التابعة لشركة فيليب موريس العالمية، منتصف العام الماضي على رخصة لتصنيع السجائر في مصر، كانت الحكومة طرحتها أيضا في سبيل توفير موارد دولارية.

وفي أغسطس 2022، أعلنت الشركة بدء التصنيع تحت علامتها التجارية بشكل رسمي وتغيير اسم المُصنع المطبوع على كافة منتجاتها من السجائر إلى "صنع في مصر بالشركة المتحدة للتبغ".

وتصنع فيليب موريس، سجائر"مارلبورو" بكافة أنواعها، و"ميريت" بكافة أنواعها، وL&M بكافة أنواعها.

وبموجب اتفاقية الرخصة، تمتلك الشركة الشرقية 24% من الشركة المتحدة.

مجموعة منصور (وكيل إمبريال) واليابانية الدولية JTI

في يونيو 2022، قررت شركة بريتيش أمريكان توباكو، وقف عملياتها في مصر، مما يعني وقف استيراد وتصنيع منتجاتها في السوق المصري بعد تقييم تجاري لعملياتها، ما نتج عنه وقف توفير منتجات سجائر دنهل وكينت ولاكي سترايك وروثمان، وبال مال وفايسروي.

كانت بريتش، واحدة من ثلاث شركات معترضة على شروط رخصة السجائر التي حصلت عليها فيليب موريس، لكن مع تصفية أعمالها في مصر ظلت شركتا مجموعة منصور (وكيل إمبريال) واليابانية الدولية JTI في السوق.

لكن هاتين الشركتين لا تمتلكان مصانع لتصنيع السجائر في مصر، وإنما يتم تصنيع منتجاتهما داخل شركة الشرقية للدخان من خلال "التصنيع للغير".

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