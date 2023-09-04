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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الحديد والأسمنت والدواجن والذهب

04:14 م الإثنين 04 سبتمبر 2023

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت والدواجن خلال تعاملات اليوم الاثنين في الأسواق، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التابع لمجلس الوزراء، بينما زاد سعر الذهب في الصباح 5 جنيهات للجرام وحافظ على هذا المكسب حتى منتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض البلدي اليوم الاثنين في المزرعة

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين

ارتفاع أسعار الطماطم والجزر وانخفاض الليمون والخيار بسوق العبور اليوم

انخفاض البلطي .. أسعار السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

انخفاض أسعار العدس والجبن وارتفاع زيت الذرة بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

بعد ارتفاع صباحي.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟

سوق مصراوى

خريطة الأسعار اليوم سعر الذهب انخفاض أسعار العدس انخفاض البلطي ارتفاع أسعار الطماطم ارتفاع أسعار البيض ارتفاع أسعار الدواجن

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