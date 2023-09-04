البورصة ترتفع 1% مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتب- أحمد والي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.99% إلى مستوى 18911 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.49%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.67%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 1.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 1.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 701 ألف جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.78% إلى مستوى 18726 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.