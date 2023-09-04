إعلان

BBC

بعد ارتفاع صباحي.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟

01:48 م الإثنين 04 سبتمبر 2023

أسعار الذهب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات، عند مستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1477 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1899 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2215 جنيها للجرام.

وثبت سعر الذهب عيار 24 عند 2531 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند نحو 17720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1942.4 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين، أول جلسات الأسبوع، بارتفاع 2.34 دولار بنسبة 0.12% مقارنة بنهاية تعاملات يوم الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سوق مصراوى

أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميا سعر الذهب سعر جرام الذهب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الإحصاء: 664 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وكينيا خلال 2022
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

رابط سريع.. احصل على نتيجتك في الدور الثاني بالثانوية العامة