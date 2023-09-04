بعد ارتفاع صباحي.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات، عند مستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1477 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1899 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2215 جنيها للجرام.

وثبت سعر الذهب عيار 24 عند 2531 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند نحو 17720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1942.4 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين، أول جلسات الأسبوع، بارتفاع 2.34 دولار بنسبة 0.12% مقارنة بنهاية تعاملات يوم الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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