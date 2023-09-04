انخفاض أسعار العدس والجبن وارتفاع زيت الذرة بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار العدس المعبأ واللحوم الطازجة والجبن الأبيض والرومي والمسلى الصناعي اليوم الاثنين، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل ارتفعت أسعار زيت الذرة والدواجن.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 25.87 جنيه، بارتفاع 32 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 38.33 جنيه، بانخفاض 85 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.21 جنيه، بانخفاض 41 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 63.13 جنيه، بانخفاض 21 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 24.1 جنيه، بارتفاع 74 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.42 جنيه، بانخفاض 31 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 46.49 جنيه، بانخفاض 1.28 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 76.1 جنيه، بارتفاع 1.82 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة):4.65 جنيه، بانخفاض 4 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 306.71 جنيه، بانخفاض 1.07 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 94 جنيها، بارتفاع 5.04 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 24.85 جنيه، بارتفاع 43 قرشا.

كيلو الفول السائب: 38.98 جنيه، بارتفاع 2.17 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 105.07 جنيه، بانخفاض 4.52 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 194.38 جنيه، بانخفاض 1.87 جنيه.

لتر اللبن السائب : 22.36 جنيه، بانخفاض 28 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 61.38 جنيه، بانخفاض 1.11 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 28.71 جنيه، بانخفاض 46 قرشا.