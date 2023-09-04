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غرفة القليوبية: افتتاح معرض "أهلا مدارس" بشبرا وبنها بأسعار مخفضة قريبا

01:02 م الإثنين 04 سبتمبر 2023

أرشيفية

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كتبت- دينا خالد:

قال محمد عطيه الفيومي، رئيس غرفه القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاستعدادات لإقامة معارض "اهلا مدارس 2023 " بمنطقتي شبرا وبنها، على وشك الإنتهاء.
وأضاف الفيومي، في بيان اليوم الاثنين، أن إقامة المعرض تأتي تيسيرا على المواطنين وتوفير كل مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنحو 30%.
وأشار الفيومي، إلى أن المعارض يشارك فيها منتجي الأدوات المكتبية والملابس والأحذية، لتوفير مستلزمات المدارس من (كشاكيل وكراسات، وشنط مدرسية، وأحذية والزي المدرسي)، بحيث يستطيع المواطن شراء كل ما يلزم أبناءه من مستلزمات مدرسية من مكان واحد بجودة مناسب وبسعر منخفض.
وأكد الفيومي، أن الدعوة للمشاركة بمعارض اهلا مدارس بالمحافظة لاقت قبولا كبيرا من التجار والمنتجين، وذلك فى إطار المشاركة المجتمعية نحو مواطني المحافظة.
وأوضح الفيومي، أنه سيتم إقامة المعرض بالاشتراك مع المحافظة وتحت إشراف مديريات التموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تزامنا مع قرب انطلاق العام الدراسي.

سوق مصراوى

محمد عطيه الفيومي معرض أهلا مدارس المدارس

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