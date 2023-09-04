بلتون توقع اتفاقية استحواذ على كامل أسهم "كاش" للتمويل متناهي الصغر

كتبت - شيماء حفظي:

قالت شركة بلتون المالية القابضة، في بيان اليوم الاثنين، إنها وقعت عقد بيع الأسهم النهائي لشراء 100% من شركة كاش للتمويل متناهي الصغر، بطريقة مباشرة وغير مباشرة من خلال الشركة وشركاتها التابعة.

وكانت بلتون بدأت في وقت سابق من هذا الشهر إجراءات الفحص النافي للجهالة لشركة كاش للتمويل متناهي الصغر، بعد حصولها على عدم ممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأنهت الشركة الفحص، ووقعت اتفاق الاستحواذ، لكن نقل الملكية متوقف على موافقة الهيئة، حسب البيان.

وبلتون - المملوكة بنسبة 55% لشركة شيميرا للاستثمار الإماراتية - تعمل في القطاع المالي غير المصرفي وتقديم الخدمات المالية.