انخفاض البلطي .. أسعار السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السبيط والكاليماري والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل انخفضت أسعار السمك البلطي.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 70 و74 جنيها، بانخفاض جنيه.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 جنيها و105 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 200 و300 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و230 جنيها، بارتفاع 30 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و190 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات.