ارتفاع أسعار الطماطم والجزر وانخفاض الليمون والخيار بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الطماطم، والكوسة، والجزر، والفلفل الرومي، والحامي، والعنب البناتي الأحمر والأصفر والمانجو العويس والهندي خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما انخفضت أسعار الفاصوليا والباذنجان البلدي والبامية والخيار البلدي والصوب والبرتقال الصيفي والليمون والمانجو الزبدية خلال تعاملات اليوم.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 6 و9 جنيهات، بارتفاع جنيه.

البطاطس بين 9.5 جنيه و11 جنيها.

البصل بين 14 و18 جنيها.

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع جنيه.

الجزر بين 8 جنيهات و14 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات.

الفاصوليا بين 19 و25 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بانخفاض جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع جنيه.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 7 جنيهات و10 جنيها، بانخفاض جنيه.

الخيار البلدي بين 6 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

البامية بين 28 و32 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 7 جنيهات و15 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض جنيهين.

العنب البناتي الأصفر بين 15 و21 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

العنب النباتي الأحمر بين 15 و21 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

المانجو العويس بين 27 و51 جنيها، بارتفاع جنيهين.

المانجو الهندي بين 20 و34 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 20 و24 جنيها، بانخفاض جنيه.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.