ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35063 جنيها، بارتفاع 241 جنيها.

سعر طن حديد عز: 36180 جنيها، بارتفاع 611 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1948 جنيها، بارتفاع 40 جنيها.