ارتفاع أسعار البيض البلدي اليوم الاثنين في المزرعة

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البيض البلدي اليوم الاثنين في المزرعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته الرسمية على فيسبوك، فيما استقرت أسعار البيض الأبيض والأحمر.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: 114.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 116.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي: 125.75 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.

وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال الشهور الماضية، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها.