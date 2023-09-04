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ارتفاع مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:26 ص الإثنين 04 سبتمبر 2023

البورصة

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كتبت- دينا خالد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.63% إلى مستوى 18844 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.17%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.32%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.78% إلى مستوى 18726 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.

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البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة جلسة التداول

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