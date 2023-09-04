ارتفاع مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- دينا خالد:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.63% إلى مستوى 18844 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الاثنين.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.17%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.32%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.78% إلى مستوى 18726 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.
سوق مصراوى
-
لعشاق القهوة أسهل طريقة لعمل كيكة النسكافية الباردةتفاصيل
-
أهم فوائد الشيكولاتة وأفضل أنواعها تبدأ من 35 جنيهاتفاصيل
-
قبل الدراسة.. أحدث موضة لأحذية الأطفال بخصم 20%تفاصيل
-
أفضل مشروبات لحرق الدهون والتخسيس بأسعار تبدأ من 25 جنيهاتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 208 جنيها.. أفضل لاب توب للعمل والدراسةتفاصيل
-
أحدث اتجاهات موضة الملابس الرياضية للنساء لصيف 2023.. بأسعار تبدأتفاصيل
فيديو قد يعجبك: