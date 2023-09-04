سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يرتفع مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1477 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1899 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2215 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 2531 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1944 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بارتفاع 4.86 دولار بنسبة 0.25% مقارنة بنهاية تعاملات يوم الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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