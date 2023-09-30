كيف تحرك سعر الذهب في مصر خلال شهر سبتمبر؟ (تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

شهد سعر الذهب في مصر خلال شهر سبتمبر الجاري تحركات طفيفة، وسط حالة أقرب إلى الاستقرار على مدار الـ 30 يوما الأخيرة، ليشهد انخفاضا بقيمة 30 جنيها خلال الشهر فقط للجرام عيار 21.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 بتعاملات مساء اليوم السبت آخر أيام شهر سبتمبر إلى نحو 2170 جنيها مقابل 2200 جنيه في نهاية أغسطس الماضي.

ويأتي ذلك رغم انخفاض سعر الذهب العالمي بنحو 92 دولارا خلال الشهر الجاري ليصل إلى نحو 1849 دولارا في نهاية تعاملات أمس (آخر تعاملات الشهر) مقابل نحو 1940 دولارا في نهاية أغسطس الماضي.

وعادة ما يدخل في تسعير الذهب المحلي، تحركات أسعار الذهب العالمية إلى جانب سعر الدولار مقابل الجنيه (خاصة في السوق الموازية في السنوات الأخيرة)، إلى جانب العرض والطلب في بعض الأحيان.

وبعد أن شهدت أسعار الذهب بعض التحركات الكبيرة وغير المبررة خلال شهور من هذا العام، حاولت الحكومة تسهيل زيادة المعروض منه في الأسواق من خلال إعفاء واردات الذهب بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر بدءا من مايو الماضي.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور سعر جرام الذهب عيار 21 خلال شهر سبتمبر الجاري مقارنة بنهاية أغسطس، بحسب البيانات التي حصل عليها مصراوي من السوق على مدار الشهر.