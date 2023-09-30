سعر الذهب اليوم السبت في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر بحلول التعاملات المسائية، عند مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر الذهب هبط حتى منتصف التعاملات بنحو 25 جنيها للجرام، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1447 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1860 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2170 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند نحو 2480 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 17360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1848.6 دولار للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات أمس الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بانخفاض نحو 16.24 دولار بنسبة 0.87% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة يوم الخميس الماضي.

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