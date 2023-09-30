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خريطة الأسعار: انخفاض اللحوم والجبن والفول.. والذهب يحافظ على هبوطه

05:04 م السبت 30 سبتمبر 2023

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار اللحوم والجبن والفول في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيما استقر سعر الذهب بمنتصف التعاملات بعد هبوط كبير في الصباح.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار البيض اليوم السبت في المزرعة

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم السبت

72 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك اليوم السبت في سوق العبور

انخفاض أسعار الفول والجبن واللحوم اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

بعد هبوط صباحي كبير.. سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات

سوق مصراوى

خريطة الأسعار اليوم انخفاض اللحوم أسعار البيض أسعار الدواجن أسعار الحديد والأسمنت انخفاض الطماطم أسعار السمك انخفاض أسعار الفول سعر الذهب

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