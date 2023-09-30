كوكب الصين.. اشحن بطارية هاتفك في الشارع بهذه الطريقة

شنجهاي- علاء حجاج:

في شنجهاي الصينية قد يتسبب عدم تمكنك من استخدام هاتفك المحمول، في ضياع يومك دون جدوى، وذهاب كل جهدك سدى.

الحياة هنا سريعة نمطية، فالكل يعرف ما عليها فعله، ويقوم به دون حتى أن يومئ رأسه، لكن كل هذا مرتبط بشكل وثيق بقطعة حديدية نطلقه عليها "الهاتف الذكي".

خلال تواجدنا في مدينة شنجهاي الصينية، والتي تعد واحدة من أكبر المدن هناك، ويقطنها أكثر من 50 مليون شخص وتعتبر عاصمة إدارية وسياحية للقطر الصيني، لاحظنا أن كل ما يحتاجه المواطن الصيني تقريبا يتم التحكم فيه أو إنجازه من خلال هاتفه الذكي، الأمر الذي يجعل فكرة نفاد بطارية الهاتف بمثابة سيناريو غير محتمل لا يتمنى أحد أن يتعرض له.

الصينيون يطلبون السيارات بهواتفهم الذكية ويحجزون المطاعم بنفس الطريقة ويدفعون كذلك بالطريقة ذاتها، وبالتالي الضغط على بطارية هواتفهم كبير ما قد يهدد بنفادها.

لكن لا مشكلة فأنت في الصين.. فهم يضعون الحلول لكل مشكلة تعترض طريقهم.

فإذا أوشكت بطارية هاتفك على النفاد فستجد في طريقك مجموعة من الأعمدة الممتلئة بأجهزة الباور بانك التي يجري إعادة شحنها منتشرة في مداخل المولات التجارية ومحطات مترو الأنفاق ومواقف الأتوبيسات العامة وحتى الفنادق.

وفي حال نفدت بطارية هاتفك المحمول أو اقتربت من النفاد يمكنك ببساطة الاتجاه نحو واحد من هذه الأعمدة، لتمسح رمز الـ "QR Qode" بهاتفك عبر واحد من تطبيقي "وي تشات" أو "على باي" ليتم خصم من حسابك ما بين 1 لـ 2 يوان صيني (ما يعادل من 14 إلى 28 سنتا أمريكيا) ليخرج لك الباور بانك من أجل أن تستخدمه في شحن هاتفك، على أن تعيده مرة أخرى لمكانه مرة أخرى بعد انتهاء عملية الشحن.