85 جنيها للكيلو.. قفزة جديدة في أسعار الدواجن خلال أسبوع

كتبت- دينا خالد:

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا جديدا في الأسواق بنحو 10 جنيهات للكيلو الواحد خلال أسبوع، وفقا لقول عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأضاف السيد أن متوسط سعر كيلو الدواجن سجل اليوم بالأسواق نحو 85 جنيها، مقابل 75 جنيها قبل أسبوع.

وأوضح أن ذلك جاء بعد ارتفاع أسعار الدواجن إلى 73 جنيها للكيلو بالمزرعة مقابل 67 جنيها بالمزرعة قبل أسبوع بارتفاع 6 جنيهات.

وأرجع السيد ارتفاع الأسعار إلى نقص المعروض من الإنتاج في ظل انتهاء بعض الدورات ومع بدء دورات جديدة.

وأشار إلى ارتفاع سعر الكتكوت ليسجل اليوم 25 جنيها بالمزرعة مقابل 22 جنيها قبل أسبوع، بارتفاع 3 جنيهات.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.