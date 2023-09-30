كيف تطورت ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم خلال أول 9 أشهر من 2023؟

كتب- مصطفى عيد:

شهد صافي مجموع ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم قفزة ملحوظة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، حيث ارتفع بنسبة 34.9% مقارنة بما كان عليه في نهاية عام 2022، وفقا لبيانات شبكة بلومبرج.

وبحسب بيانات الشبكة، ارتفع مجموع ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم بصافي 352.1 مليار دولار ليصل إلى تريليون و361 مليار دولار.

وزادت ثروات الأشخاص العشر الأغنى في العالم جميعا، وكان المتصدر الأمريكي إيلون ماسك صاحب أكبر مكاسب خلال أول 9 أشهر من العام بقيمة زيادة 95 مليار دولار، ثم مواطنه مارك زوكربيرج بقيمة زيادة 63.4 مليار دولار، ثم جيف بيزوس بزيادة 43.9 مليار دولار.

ومثلت الزيادة في ثروات الثلاثة الأكثر ارتفاعا في ثرواتهم أكثر من نصف الزيادة في ثروات أغنى 10 أشخاص بالعالم، بحسب قائمة بلومبرج.

ويرصد مصراوي في السطور التالية تطور ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم منذ بداية العام الجاري بنهاية تعاملات 1 سبتمبر 2023، بحسب بيانات شبكة بلومبرج.

ترتيب أغنى 10 أشخاص في العالم وتطورات ثرواتهم في أول 8 أشهر من 2023:

1- الأمريكي إيلون ماسك

الثروة: 232 مليار دولار.

الزيادة: 95 مليار دولار.

2- الفرنسي برنار أرنو

الثروة: 167 مليار دولار.

الزيادة: 4.8 مليار دولار.

3- الأمريكي جيف بيزوس

الثروة: 151 مليار دولار.

الزيادة: 43.9 مليار دولار.

4- الأمريكي بيل جيتس

الثروة: 124 مليار دولار.

الزيادة: 14.3 مليار دولار.

5- الأمريكي لاري إليسون

الثروة: 121 مليار دولار.

الزيادة: 29.1 مليار دولار.

6- الأمريكي لاري بيج

الثروة: 118 مليار دولار.

الزيادة: 34.8 مليار دولار.

7- الأمريكي وارن بافيت

الثروة: 117 مليار دولار.

الزيادة: 9.9 مليار دولار.

8- الأمريكي سيرجي برين

الثروة: 112 مليار دولار.

الزيادة: 32.4 مليار دولار.

9- الأمريكي ستيف بالمر

الثروة: 110 مليار دولار.

الزيادة: 24.5 مليار دولار.

10- الأمريكي مارك زوكربيرج

الثروة: 109 مليارات دولار.

الزيادة: 63.4 مليار دولار.