انخفاض أسعار الفول والجبن واللحوم اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الفول والعدس واللحوم الطازجة والجبن الأبيض والرومي، خلال تعاملات اليوم السبت بالأسواق مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل ارتفعت أسعار زيت الذرة والدواجن.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 28.32 جنيه، بارتفاع 89 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 37.62 جنيه، بانخفاض 3.71 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.35 جنيه، بارتفاع 49 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 64.19 جنيه، بارتفاع 5 قروش.

كيلو السكر المعبأ: 34.14 جنيه، بارتفاع 3 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.17 جنيه، بانخفاض 65 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 45.96 جنيه، بانخفاض 3.79 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 78.1 جنيه، بارتفاع 7.36 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.35 جنيه، بارتفاع 33 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 301.02 جنيه، بانخفاض 3.58 جنيه

كيلو الدواجن الطازجة: 94.24 جنيه، بارتفاع 2.49 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 23.27 جنيه، بانخفاض 63 قرشا.

كيلو الفول السائب: 37.78 جنيه، بانخفاض 1.73 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض:108.88 جنيه، بانخفاض 5.1 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 194.44 جنيه، بانخفاض 24.24 جنيه.

لتر اللبن السائب : 23.26 جنيه، بارتفاع 73 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 65.39 جنيه، بارتفاع 3 قروش.

لتر اللبن المعبأ: 31.62 جنيه، بانخفاض 63 قرشا.