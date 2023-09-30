انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم السبت

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الطماطم خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار الكوسة.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 و10 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

البطاطس بين 8 و12 جنيها.

البصل بين 14 و19 جنيها.

الكوسة بين 7 جنيهات و13 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.

الفاصوليا بين 29 و37 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و10 جنيهات.

الملوخية بين 3.5 و4.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 6 و9 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.

البامية بين 28 و32 جنيها.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الجوافة بين 6 جنيهات و14 جنيها.

الرمان بين 8 جنيهات و18 جنيها.

المانجو العويس بين 27 و43 جنيها.

المانجو الهندي بين 20 و34 جنيها.

المانجو الزبدية بين 25 و30 جنيها.

المانجو البلدي بين 10 جنيهات و20 جنيها.