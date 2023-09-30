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أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

10:52 ص السبت 30 سبتمبر 2023

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35053 جنيها، بارتفاع 275 جنيها.

سعر طن حديد عز: 35887 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2016 جنيها، بزيادة 46 جنيها.

سوق مصراوى

أسعار الحديد الأسمنت حديد عز

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