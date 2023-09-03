كيف ستؤثر صفقة بيع 30% من أسهم "إيسترن كومباني" على البورصة؟

كتب- مصطفى عيد:

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال وعضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن صفقة بيع 30% من أسهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" ستنعش البورصة وتداولاتها، وتعزز ارتفاع قطاع الأغذية والمشروبات وتنشطه وتجعله في مركز متقدم.

ووقعت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، على اتفاقية بيع 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، لصالح شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية، بقيمة 625 مليون دولار بما يعادل نحو 19.3 مليار جنيه، مع توفير المشتري 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.

وأضافت رمسيس أنه بإتمام هذه الصفقة يعود زخم نشاط الاستحواذات لأسهم البورصة المصرية، وترتفع القيمة السوقية للشركة بسبب نصيب السهم من التقدير السعري للسهم (في الصفقة).

ووصل سعر سهم الشركة عند إغلاق جلسة تداول البورصة اليوم الأحد 3 سبتمبر إلى 21.50 جنيه وهو ما يقل بنحو 7.40 جنيه عن سعر السهم في الصفقة بحسابات مصراوي والبالغ نحو 28.90 جنيه.

وأشارت حنان رمسيس إلى أنه بعد أن كان التداول ضعيفا على السهم لأنه كما يطلق عليه سهم مؤسسات مالية، حرص المتعاملون الأفراد على الشراء فيه للاستفادة من سعر العرض

والذي يتم تحديده بناءً على متوسط تداولات آخر 3 شهور مضاف إليه نسبه 10%؜.

وأوضحت أنه سيكون هناك حالة من الزخم والتداول النشط لأسهم البورصة، من المنتظر أن يتلوها استحواذ جديد ينعش التداولات بسبب التزام الدولة ببرنامج الطروحات طبقا لوثيقة ملكية الدولة.