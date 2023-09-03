13 معلومة عن "إيسترن كومباني" بعد بيع الحكومة 30% من أسهمها



كتب- مصطفى عيد:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا المالية وقطاع الأعمال العام، مساء اليوم الأحد، توقيع على اتفاقية استحواذ على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، لصالح شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية.

ووقع على الاتفاقية عماد الدين مصطفي خالد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشيخة لُبنى القاسمي، ممثلة الشركة الإماراتية.

وبلغت قيمة الصفقة 625 مليون دولار بما يعادل نحو 19.3 مليار جنيه، مع قيام المشتري بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أبرز المعلومات عن الشركة الشرقية "إيسترن كومباني".

أبرز المعلومات عن الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"

1- تأسست الشركة في 12 يوليو عام 1920 بمرسوم من السلطان أحمد فؤاد برأس مال 25 ألف جنيه.

2- كان الغرض من تأسيسها محاربة الإنتاج الأجنبي للسجائر.

3- الشركة مدرجة في البورصة المصرية منذ سبتمبر 1995.

4- الشركة كانت تتبع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، المملوكة لقطاع الأعمال العام، والتي كانت تمتلك حصة بنسبة 50.95% من أسهم الشركة قبل الصفقة.

5- يبلغ رأس مال الشركة المرخص به 3 مليارات جنيه، والمصدر والمدفوع 2.23 مليار جنيه بعدد أسهم 2 مليار و230 مليون سهم.

6- تنتج الشركة الشرقية السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية 70% مقابل 30% للشركات الأجنبية الأخرى.

7- طرحت الشركة حصة إضافية بنحو 4.5% من أسهمها في البورصة المصرية في مارس 2019 ضمن برنامج للطروحات الحكومية.

8- انتقلت الشركة من أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام إلى أحكام قانون الشركات المساهمة في عام 2019 في ضوء انخفاض نسبة ملكية الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن 51% في أسهم رأس مال الشركة.

9- ضمتها الحكومة مؤخرا لبرنامج الطروحات ضمن 3 شركات تمت إضافتها للبرنامج شملت المصرية للاتصالات والعز الدخيلة وهما صفقتين تمتا بالفعل ليصبح عدد الشركات والأصول المدرجة في البرنامج 35 شركة وأصلا.

10- الحكومة كانت تتوقع إتمام صفقة بيع حصة جديدة من الشركة في النصف الأول من 2024، بحسب تقرير حكومي، لكنها وقعتها اليوم في تطور مفاجئ، بعد نحو 10 أيام فقط من إعلان الشركة القابضة عن دراستها لعروض أجنبية تلقتها لشراء حصة من الشركة، عبر إفصاح للبورصة من إيسترن كومباني.

11- وصلت إيرادت الشركة إلى 14.6 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2022-2023 بزيادة سنوية 14.3%، ووصلت الأرباح إلى نحو 5.3 مليار جنيه في نفس الفترة بزيادة سنوية 24.4%.

12- وصل سعر سهم الشركة عند إغلاق جلسة تداول البورصة اليوم الأحد 3 سبتمبر إلى 21.50 جنيه وهو ما يقل بنحو 7.40 جنيه عن سعر السهم في الصفقة بحسابات مصراوي.

13- من المقرر أن تمتلك الشركة 24% من أسهم شركة المتحدة للتبغ، المنافس الوحيد والجديد لها برخصة مصرية، والتي حصلت عليها شركة فيليب موريس مؤخرا.