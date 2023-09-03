كم تبلغ القيمة السوقية وسعر السهم في صفقة بيع 30% من "إيسترن كومباني"؟



كتب- مصطفى عيد:

وقعت الحكومة اليوم الأحد صفقة ضخمة بقيمة وصلت إلى نحو 625 مليون دولار (أي ما يعادل نحو 19.3 مليار جنيه) في مقابل بيع نحو 30% من أسهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" التي تعمل في مجال إنتاج السجائر والأدخنة لصالح شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية.

وتخلت اليوم الشركة عن وصف كونها شركة تابعة للحكومة (شركة عامة) بعد أن فقدت الحكومة حصة الأغلبية فيها، حيث كانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية نحو 50.95% من أسهمها قبل الصفقة والتي أصبحت بعدها نحو 20.95% لتصبح ثاني أكبر المساهمين.

وتضمنت الصفقة قيام المشتري بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.

وباستبعاد مبلغ الـ 150 مليون دولار غير المعروف إن كان داخلا ضمن قيمة الصفقة أم لا، فإن تصل القيمة السوقية للشركة في هذه الصفقة، بحسابات مصراوي، تصل إلى نحو 64.455 مليار جنيه، بما يصل بقيمة السهم الواحد إلى نحو 28.90 جنيه.

وترتفع بذلك قيمة السهم في الصفقة عن سعر سهم الشركة، المقيدة في البورصة المصرية، عند إغلاق جلسة تداول اليوم الأحد والذي بلغ نحو 21.50 جنيه، أي أن الزيادة تصل في السهم الواحد إلى نحو 7.40 جنيه.

ويصل عدد أسهم الشركة الشرقية إلى نحو 2 مليار و230 مليون سهم، نحو 36.63% منها حرة التداول، والـ 63.37% الباقية تخص 4 مساهمين منهم الشركة الإماراتية، والقابضة للصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى صناديق استثمار "آلان جيري ALLAN GRAY" بملكية نحو 7.21% من الأسهم، واتحاد العاملين المساهمين بالشركة بنسبة 5.20%.

والشركة الشرقية "إيسترن كومباني" هي شركة مدرجة في البورصة المصرية منذ سبتمبر 1995، وتعمل في قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ مع التركيز على التبغ، ويقع مقر الشركة في الجيزة، وتم تأسيسها في يوليو 1920.