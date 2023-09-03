كيف تغير هيكل ملكية "إيسترن كومباني" ومن المساهم الأكبر بعد صفقة اليوم؟



كتب- مصطفى عيد:

أعلنت الحكومة، اليوم الأحد، استحواذ شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية على 30% من أسهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" مقابل 625 مليون دولار (أي ما يعادل نحو 19.3 مليار جنيه.

وفقدت الحكومة بذلك حصتها الحاكمة في الشركة والتي كانت تمتلكها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لتتراجع حصتها حاليا في الشركة إلى نحو 20.9%، بينما أصبحت الشركة الإماراتية هي المساهم الأكبر في الشركة بهذه الصفقة.

وأصبح أبرز المساهمين في هيكل ملكية الشركة بعد هذه الصفقة كالتالي:

1- شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية: 30%.

2- الشركة القابضة للصناعات الكيماوية: 20.95%

3- صناديق استثمار "آلان جيري ALLAN GRAY": نحو 7.21%.

4- اتحاد العاملين المساهمين: 5.20%.

5- أسهم حرة التداول: نحو 36.63%.