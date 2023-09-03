كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1473 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1894 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2210 جنيهات للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2526 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند نحو 17680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1940 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)،وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بنهاية تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع الماضي، بتراجع 0.13 دولار بنسبة 0.01% مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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