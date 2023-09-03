لبن وجبن وإندومي.. منتجات غذائية ارتفعت أسعارها بداية من سبتمبر

كتبت- دينا خالد:

رفعت عدد من شركات المنتجات الغذائية أسعار بعض منتجاتها مع بداية هذا الشهر، بحسب ما كشف عنه حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية.

وتشمل أبرز هذه الشركات شركة جهينة، ودومتي، إندومي، ليطول ارتفاع الأسعار عددا من منتجات الألبان والجبن ومنتجات النوديلز كالتالي:

جهينة

رفعت شركة جهينة أسعار عدد من منتجاتها عبوة اللبن 1 كيلو كامل الدسم وخالي الدسم ونصف دسم والتي ارتفع سعرها إلى 35.5 جنيه لتباع للمستهلك بنحو 38 جنيها.

ورفعت الشركة أيضا سعر كيس لبن "بخيره" نصف كيلو إلى سعر 15.36 جنيه جملة، لتباع 16.5 جنيه للمستهلك، وكيس لبن "بخيره" 1 كيلو إلى 29.42 جنيه جملة، لتباع للمستهلك بسعر 31 جنيها.

مزيد من التفاصيل حول زيادة أسعار منتجات الشركة في الرابط التالي: رفع أسعار عبوات لبن "جهينة" و"بخيره" بدءا من أول سبتمبر

دومتي

رفعت شركة دومتي للصناعات الغذائية أيضا أسعار منتجاتها مت الجبن بدءا من يوم 1 سبتمبر الجاري، بحسب المنوفي.

وأضاف المنوفي أن الشركة رفعت سعر عبوة جبن دومتي تتراباك بلس 500 جرام إلى 300 جنيه جملة للكرتونة 10 عبوات لتباع بنحو 30 جنيها للعبوة، مقابل 28 جنيها قبل الزيادة.

وأشار إلى أن الشركة رفعت سعر عبوة جبن دومتي تتراباك بلس 250 جراما إلى 300 جنيه جملة للكرتونة 20 قطعة لتباع بنحو 15 جنيها للعبوة، مقابل 14 جنيها قبل الزيادة.

ويتراوح سعر البيع للمستهلك للعبوة 500 جرام بين 33 و35 جنيها، للعبوة 250 جراما بين 17 و18 جنيها، بحسب ما ذكره حازم المنوفي لمصراوي.

كما رفعت الشركة سعر عبوة جبن دومتي لايت 250 جراما إلى 377 جنيها للكرتونة 27 عبوة لتباع بسعر 14 جنيها للعبوة، مقابل 13.5 جنيه قبل الزيادة.

المزيد على الرابط التالي: زيادة في أسعار جبن "دومتي" بدءا من أول سبتمبر

إندومي

أخطرت شركة "إندومي" لصناعة النوديلز التجار بزيادة أسعار منتجاتها بداية من شهر سبتمبر الجاري، بقيمة تتراوح بين جنيه و4 جنيهات.

وذكر حازم المنوفي أن سعر كيس مكرونة نودليز "إندومي" العادي ارتفع إلى 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، كما زاد سعر كيس "إندومي" الچامبو، و"إندومي" زيت إلى 8 جنيهات بدلا من 6 جنيهات.

وأشار إلى ارتفاع سعر كوب "إندومي" إلى 14 جنيها مقابل 10 جنيهات بالأسواق، قبل الزيادة.