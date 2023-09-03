غرفة القاهرة التجارية تعلن فتح باب الترشح لعضوية مجالس إدارات الشعب

كتبت- دينا خالد:

أعلن أيمن عشري، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة عن فتح باب الانضمام للجمعيات العمومية والترشح لعضوية مجالس إدارات الشعب التجارية التي انتهت دوراتها بنهاية أغسطس الماضي، والبالغ عددها نحو 39 شُعبة في مختلف القطاعات.

وأضاف عشري، في بيان للغرفة اليوم الأحد، أن إعادة تشكيل هذه الشُعَب يأتي ضمن الخطة العامة لمجلس إدارة الغرفة لتنشيط كافة القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية المنتسبة للغرفة.

وأشار عشري، إلى أنه على الراغبين في الانضمام للجمعية العمومية أو الترشح لعضوية مجالس إدارات الشُعَب التجارية مراجعة إدارة الشُعَب التجارية بمقر الغرفة بمقرها (4 ميدان الفلكي – باب اللوق) لاستيفاء الاستمارة المُعدَّة في هذا الشأن.

وأوضح عشري، أنه على راغبي الترشح لعضوية مجالس إدارات الشُعَب إيداع خزينة الغرفة التأمين المُقرر، وسيتم تحديد مواعيد انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للشُعَب وإخطار المتقدمين عقب استيفاء الإجراءات المُتَّبعة .

وأضاف عشري، أن الغرفة ستبدأ في استقبال طلبات الانضمام للجمعية العمومية أو الترشح لعضوية مجالس إدارات الشُعَب من 3 سبتمبر 2023 حتى أكتوبر 2023.

وطالبت الغرفة بأهمية إحضار صور بعض المستندات للاطلاع عليها وهي "صحيفة القيد بالسجل التجاري (سارى) - إيصال سداد رسوم الغرفة واشتراك الشُعبة لعام 2023 - بطاقة الرقم القومي للمُرشح - البطاقة الضريبية - البطاقة الاستيرادية في حالة شُعبة المستوردين ( ساري ) - صحيفة الحالة الجنائية موجهة للغرفة التجارية بالقاهرة ( مرشحي مجلس إدارة).