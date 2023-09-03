هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- دينا خالد:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.78% إلى مستوى 18726 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.45%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.56%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 38 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 8.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 46.3 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.3% إلى مستوى 18873 نقطة، مع نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي.