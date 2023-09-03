القباج تزور المعابر الحدودية لتفقد خط سير العائدين من السودان

كتبت- دينا خالد:

تابعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري خلال زيارتها لمحافظة أسوان الأوضاع الخاصة بآليات الاستجابة للأزمة السودانية، وما تم تقديمه من خدمات إنسانية إغاثية منذ اندلاع الأزمة في شهر إبريل الماضي.

وزارت القباج، خط سير العائدين من المصريين والسودانيين والجنسيات الأخرى العابرين إلى جمهورية مصر العربية من خلال المعابر الحدودية المصرية وهما معبري "قسطل وأرقين " بمحافظة أسوان، بحسب بيان اليوم الأحد.

وبدأت القباج، الزيارة التفقدية بنقطة الوصول للأتوبيسات السودانية "موقف حافلات كركر"، والذي يوجد به نقطة خدمات إغاثية للهلال الأحمر المصري لتقديم الخدمات الإغاثية، وهي مواد غذائية وأدوات نظافة شخصية واتصالات هاتفية وخدمات الإنترنت وإعادة الروابط الأسرية، وتسهيل وتوفير وسائل المواصلات والانتقالات باعتبارها نقطة محورية لخط السير.

وتوجهت القباج إلى مدينة أبو سمبل التي تعتبر مركزًا لوجستيا لدعم العابرين، كما توجهت إلى معبر قسطل لمتابعة نقاط الخدمات الإغاثية والطبية التي يديرها الهلال الأحمر المصري، وقامت بتقديم الشكر لأجهزة الدولة على ما تم تقديمه من دعم للهلال الأحمر المصري استعدادًا للاستجابة للأزمة.

وأوضحت القباج، أن الهلال الأحمر المصري قدم خلال الفترة الماضية نحو 1.25 مليون من زجاجات مياه ومواد غذائية وأدوات نظافة شخصية، كما قدم خدمات الاتصالات والتواصل التي تقع ضمن خدمات إعادة الروابط العائلية بواقع 8950 خدمة وأكثر من 1600 خدمة تسهيل إجراءات السفر والانتقالات الداخلية من المعابر إلى محطات الوصول وتذاكر سفر عبر القطارات.