تحالف "أوراسكوم" يوقع عقد تطوير خط السكة الحديد "القاهرة - بني سويف"

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة أوراسكوم كونستراكشون إن تحالف أوراسكوم للإنشاءات مع شركة تاليس وقع عقدا مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتحديث وتطوير مسار السكة الحديد بين القاهرة وبني سويف.

وأضافت الشركة، في إفصاح للبورصة اليوم الأحد، أن التحالف سيقوم على تحديث نظام الإشارات ومسارات الهيئة القومية للسكك الحديد على امتداد حوالي 125 كيلومترا، بالإضافة إلى التحديث الكامل لنظام التشابك الإلكتروني في المحطات، والذي سيؤدي إلى زيادة السرعات مع تعزيز السلامة والكفاءة.

وتبلغ قيمة العقد الإجمالي للمشروع 340 مليون يورو، وهو ما يأتي ضمن برنامج ممول من البنك الدولي، بحسب البيان.

وأوضحت الشركة أن هذا المشروع يعتمد على العلاقة بين أوراسكوم للإنشاءات وتاليس، والتي تشمل مشروعات مثل مترو القاهرة الكبرى، مشيرة إلى مشاركة أوراسكوم للإنشاءات في مشروعات مهمة أخرى مثل السكك الحديدية للقطارات عالية السرعة، والمترو، والمونوريل، والقطار الكهربائي.

وتعمل شركة أوراسكوم كونشتراكشون، في قطاع الإنشاءات والأعمال الهندسية، وتركز على تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا.