قطاع الأعمال العام تطلق حملة "طوف وشوف" للترويج للسياحة الداخلية

كتبت- شيماء حفظي:

أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام، ممثلة في شركة مصر للسياحة، حملة «طوف وشوف» للترويج للسياحة الداخلية المصرية عبر رحلات يوم واحد، ورحلات ممتدة.

وبدأت الحملة أولى رحلاتها عبر رحلة يوم واحد منظمة لمحاربات السرطان في مؤسسة بهية لاكتشاف وعلاج مريضات سرطان الثدي، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم الأحد.

وقال محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن اهتمام الوزارة بتنفيذ برنامج توعوي اجتماعي ثقافي متكامل في إطار الدور المجتمعي للشركات التابعة لها یستھدف تنمية الوعي لدى المواطنين، وإلقاء الضوء على بعض مما قامت به الدولة خلال الثماني سنوات الأخيرة من مشروعات تطوير وتنمية وإعادة بناء في شتى المجالات.

وقال أحمد العسقلاني، العضو المنتدب لشركة مصر للسياحة، إن عشرات السيدات من محاربات سرطان الثدي في مؤسسة «بهية» زرن محافظة الإسكندرية، وتحديدًا المعمورة، والمنتزه، وفندق «رومانس»، التابع للشركة، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية لوزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا استمرار حملات «طوف وشوف» في الفترة المقبلة في عدد من محافظات الجمهورية.