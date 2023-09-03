"إيسترن كومباني" ترفع إنتاجها من السجائر 15% وتطرح كميات إضافية بالسوق

كتب- مصطفى عيد:

قالت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" إنها قررت زيادة إنتاجها من السجائر بنسبة 15% مقارنة بالشهور السابقة وطرح كميات إضافية من منتجاتها.

وأضافت الشركة، خلال إفصاح للبورصة اليوم الأحد، أن ذلك يأتي بالتعاون مع الأجهزة المختلفة لمراجعة الكميات المنصرفة للتأكد من حسن توزيعها ووصولها لجمهور المستهلكين بأفضل صورة ممكنة، وتلبية احتياجات السوق، وتسخير إمكانيات الشركة باعتبارها قلعة صناعية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني.

وأكدت الشركة ضرورة وأهمية العمل مع كافة الأطراف والجهات المعنية لرصد حركة إنتاج وتوزيع وبيع السجائر بكافة المنافذ ونقاط البيع على مستوى الجمهورية للتأكد من وصول السلعة لمستهلكيها.

وتشهد الأسواق خلال الشهور الأخيرة ارتفاعات كبيرة في الأسعار غير الرسمية لعدد من منتجات السجائر الشعبية والأكثر تداولا بين المدخنين في مصر، وسط اختفاء بعض هذه الأنواع في عدد من مناطق الجمهورية.

وشنت وزارة الداخلية حملات مكثفة على عدد من المناطق خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك للتصدي لجشع التجار الذين يقومون بحجب السجائر.

وأعلنت الشركة الشرقية الشهر الماضي أنها بدأت في ضخ كميات أكبر من السجائر بعد حملات تفتيش من الحكومة على التجار، وهو ما دفع الأسعار غير الرسمية لمنتجات الشركة من السجائر للتراجع بنحو 20 جنيها "للعلبة الواحدة" خلال الأيام التالية لتصل إلى حدود 40 جنيها، قبل أن تعود للزيادة مرة أخرى وسط تخزين البعض للكميات التي يتم بيعها.

وتحتكر الشركة الشرقية إنتاج السجائر الشعبية في مصر، وتنتج سجائر كليوباترا بأنواعها المختلفة من العادية "سوفت كوين وكينج سايز" والبوكس والسوبر وغيرها.