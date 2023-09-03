انخفاض أسعار اللحوم والجبن وارتفاع الأرز السائب بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس واللحوم والدواجن والجبن الأبيض والرومي والمسلى الصناعي، اليوم الأحد، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل ارتفعت أسعار العدس المعبأ والأرز السائب.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 25.55 جنيه، بانخفاض 67 قرش.

كيلو الفول المعبأ: 39.18 جنيه، بارتفاع 44 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.62 جنيه، بانخفاض 28 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 63.3 جنيه، بانخفاض 1.44 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 23.36 جنيه، بانخفاض 91 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.73 جنيه، بانخفاض 59 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 47.77 جنيه، بارتفاع 1.22 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 74.28 جنيه، بارتفاع 95 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة):4.69 جنيه، بانخفاض قرش.

كيلو اللحوم الطازجة: 307.78 جنيه، بانخفاض 1.45 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 88.96 جنيه، بانخفاض 4.64 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 24.42 جنيه، بارتفاع 1.48 جنيه.

كيلو الفول السائب: 37.81 جنيه، بانخفاض 96 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 109.59 جنيه، بانخفاض 1.12 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 196.25 جنيه، بانخفاض 4.42 جنيه.

لتر اللبن السائب : 22.64 جنيه، بانخفاض 6 قروش.

كيلو المسلى الصناعي: 62.49 جنيه، بانخفاض 2.73 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 29.17 جنيه، بانخفاض 1.24 جنيه.