الضرائب: 3 طرق لتقديم نموذج الاحتساب الشهري لضريبة المرتبات

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات تُتيح ثلاث طرق لتقديم نموذج الاحتساب الشهري للضريبة، بحسب بيان من المصلحة اليوم الأحد.

وأضاف الضباعني أن الطرق الثلاثة تتضمن التكامل مع أنظمة حساب المرتبات بجهات الأعمال إن وجدت، أو تنزيل ملف إكسيل وتسجيل بيانات العاملين به وإعادة تحميله على المنظومة للقيام بعملية الاحتساب، أو الإدخال اليدوي لبيانات العاملين على المنظومة مباشرة للقيام بعملية الاحتساب.

وذكر أن هذه المنظومة تختص بتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات، ويتم ذلك بصورة شهرية ثم يتم التكامل مع منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة (الكور سيستم) لسداد المطالبات الشهرية وتقديم التسويات السنوية، مضيفا أن كل منظومة تعمل عبر المسار المخصص لها، وذلك تيسيرا على الممولين وضمانًا لدقة وسلامة البيانات.

وتحسب منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات الضريبة بطريقة مميكنة طبقًا للقانون في ضوء البيانات المتاحة من خلال التكامل مع النظام، وفقا للضباعني الذي أوضح أنه يتم التسجيل على المنظومة على مستوى كل صرفية، ويمكن لأصحاب الأعمال التسجيل على المنظومة مرة واحدة شهريًا بإجمالي الصرفيات التي تمت خلال الشهر.

وأشار الضباعني إلى أن نموذج السداد الشهري هو نموذج يتم تقديمه على المنظومات الإلكترونية، وما تقوم به منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات هو تقديم هذا النموذج بصور آلية عن طريق التكامل بينها وبين منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية فور تقديم نموذج الاحتساب الشهري.

وطالب الضباعني أصحاب الأعمال القيام بسداد المطالبة الناتجة عن طريق هذا النموذج من خلال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، مؤكدا أنه لن يُسمح لأصحاب الأعمال بتقديم هذا النموذج يدويًا على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية فور تفعيل حساباتهم على منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

وقال إن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات لن تمنع عملية فحص ملفات أصحاب الأعمال، لكن أعمال الفحص ستكون أبسط وأسرع في الإجراءات نظرًا لحساب ضريبة المرتبات وما في حكمها من قبل مصلحة الضرائب.

وأضاف الضباعني أنه يمكن للممولين الاستفسار عن أي معلومة عن المنظومة من خلال التواصل على الخط الساخن (16395) الخاص بمركز الاتصال المتكامل لمصلحة الضرائب.

وتضمن تطبيق 4 قرارات لوزير المالية منذ منتصف مارس الماضي إلزام نحو 643 شركة بالانضمام إلى منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تدريجيا، وسيتم إلزام باقي أصحاب الأعمال وفقًا لقرارات الإلزام الصادرة من وزير المالية، ليتم تطبيق المنظومة على كافة الممولين بنهاية 2024، بحسب ما هو متوقع، وفقا للبيان.

وأكد الضباعني أن تطبيق المنظومة يأتي انطلاقًا من استراتيجية وزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة.