ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي والمكرونة السويسي والجمبري، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل انخفضت أسعار السبيط والكاليماري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 71 و75 جنيها، بارتفاع جنيهين.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 50 جنيها و110 جنيهات، بارتفاع 20 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 170 و290 جنيها، بانخفاض 20 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و200 جنيه.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 85 و185 جنيها، بارتفاع 15 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات.