انخفاض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الأحد في البنك الأهلي

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات البنك الأهلي، بينما صعد سعر بيع الدينار البحريني قرشا واحدا.

وينشر مصراوي أسعار أبرز العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم ومقارنتها بتعاملات أمس، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

العملات العربية في البنك الأهلي

سعر الدينار الكويتي: 99.09 جنيه للشراء بانخفاض 13 قرشا، و100.15 جنيه للبيع، بانخفاض 4 قروش.

سعر الريال السعودي: 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 8.38 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 79.46 جنيه للشراء، و81.84 جنيه للبيع، بارتفاع قرش.

سعر الريال القطري: 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 42.77 جنيه للشراء، و43.57 جنيه للبيع.