البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأحد
القاهرة- مصراوي:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.11% إلى مستوى 18895 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.66%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.54%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.3% إلى مستوى 18873 نقطة، مع نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي.
سوق مصراوى
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