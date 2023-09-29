خريطة الأسعار اليوم: 304 جنيهات لكيلو اللحوم والذهب يستقر بمنتصف التعاملات
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار عدد من السلع الأساسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند نفس مستوياتها أمس، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء.
وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:
110 جنيهات لكيلو البوري.. أسعار السمك اليوم الجمعة في سوق العبور
19 جنيها لكيلو البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة اليوم
بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع منتصف التعاملات
أسعار الأرز والسكر والدواجن واللحوم اليوم في الأسواق (موقع رسمي)
130.75 جنيه للبلدي.. أسعار البيض اليوم الجمعة في المزرعة
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)
سوق مصراوى
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