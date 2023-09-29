شعبة الذهب: أسعار الذهب العالمية تصل لأدنى مستوياته منذ مارس الماضي

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار العالمية للذهب تراجعا لليوم الرابع على التوالي، بحسب بيان الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الجمعة.

وأوضحت الشعبة في البيان، أن سعر أوقية الذهب سجل نحو 1945 دولارا تقريبا يوم الاثنين الماضي أولى جلسات الأسبوع بالتداولات، فيما استقر السعر بعد مجموعة من الخسائر عند حتى الآن 1890.90 دولارا، مسجلا أدنى مستوى له منذ مارس الماضي.

ويرى المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التراجع الذي تشهده الأسواق حاليا كردة فعل لمجموعة من الأسباب على رأسها السياسة النقدية المتشددة التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي والتزامه بالحفاظ على مستويات مرتفعة لأسعار الفائدة، مع إعطاء الانطباع بإمكانية زيادتها لتقليص حجم الاقتصاد إلى درجة يتباطأ فيها الإنفاق الاستهلاكي والشركات للوصول بمعدلات التضخم إلى المستهدف عند 2 %.

بالإضافة إلى اضطراب تداول الأسهم الأمريكية بما دفع المستثمرين إلى التحول لسندات الخزانة الأمريكية التي تقدم أعلى دخل ثابت منذ 16 عاما وهو ما أعطاها بريقا استثماريا يتخطى بريق المعدن الأصفر ذلك، فضلا عن تراجع أداء الدولار الأمريكي الحالي ليسجل أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي، وفقا لقول ميلاد في البيان.

وأضاف ميلاد، أن الزخم الهبوطي في الذهب قد يدفع الأسعار إلى الانخفاض إلى أدنى مستوياتها في عام 2023 عند 1810 دولارات في السوق الفورية، بينما يتم تداول الذهب الفوري عند كتابة التقرير عند 1.873.32 دولارا للأوقية، بانخفاض 1.43 % خلال اليوم.

وقال المهندس لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة، إنه على الرغم من أن الذهب لا يزال تحت ضغط على المدى القريب، فإن العديد من المحللين يؤكدون على توقعاتهم الصعودية على المدى الطويل للمعدن الثمين.

وأضاف منيب، أن ارتفاع أسعار الطاقة إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي يخلق بيئة تضخمية مصحوبة بالركود، وهو ما يتوقع أن يدفع في النهاية أسعار الذهب إلى ما فوق 2000 دولار للأوقية خلال الربع الأول من العام الجديد.