تراجع أسعار الذهب بمصر 15 جنيها في أسبوع.. والشعبة توضح الأسباب

كتبت- شيرين صلاح:

قال أسامة الجلا سكرتير عام شعبة المجوهرات والذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية في بيان اليوم الجمعة، إن أسعار الذهب في السوق المحلي شهدت تراجعا بحوالي 15 جنيها خلال الأسبوع الجاري، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

وأوضح الجلا، تراجع الأسعار نتيجة انخفاض السعر العالمي.

وأشار إلى أن سعر الجرام 21 انخفض إلى 2195 جنيها للبيع و2185 جنيها للشراء خلال تعاملات صباح اليوم مقابل 2210 جنيهات متوسط سعر تعاملات الأسبوع الماضي.

وبلغ سعر الجرام 24 حوالي 2508.5 جنيه، بينما بلغ سعر جرام 18 -وهو الأكثر شيوعا في المشغولات الذهبية بمصر- حوالي 1881.5 جنيه للبيع و 1873 للشراء، بينما وصلت قيمة الذهب في الجنيه قبل احتساب المصنعية والضريبة إلى 17560 جنيها، حسبما ذكر الجلا في البيان.