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BBC

130.75 جنيه للبلدي.. أسعار البيض اليوم الجمعة في المزرعة

11:58 ص الجمعة 29 سبتمبر 2023

أسعار البيض اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار كرتونة البيض الأبيض، والأحمر، والبلدي، اليوم الجمعة في المزرعة، عند مستوياتها أمس، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته الرسمية على فيسبوك.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: 123.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 125.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي: 130.75 جنيه.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.

وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال العام الماضي، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها.

سوق مصراوى

أسعار البيض كرتونة البيض الأبيض كرتونة البيض الأحمر كرتونة البيض البلدي

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